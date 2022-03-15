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Konut satışları yüzde 20 yükseldi

15.03.2022 - 11:01
Konut satışları yüzde 20 yükseldi | Konut Haberleri

Konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.

KONUT SATIŞLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE YÜZDE 22,5 ARTTI

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 185 bin 893 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 888 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artışla 38 bin 71 oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 77 BİN 699 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 77 bin 699 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artışla 147 bin 822 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 28 BİN 897 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artarak 28 bin 897 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 56 bin 100 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 68 BİN 690 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artış göstererek 68 bin 690 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla 129 bin 793 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA ŞUBAT AYINDA 4 BİN 591 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.


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