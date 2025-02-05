‘Konut fiyatında sıçrama yaşanacak’

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Ancak son aylarda bekleyen alıcının alıma geçmesiyle konut piyasasında hareketlilik başladı. Sektör temsilcilerine göre, bu hareketliliğin etkisiyle yapılamayan zamlar devreye girecek. Konut fiyatında artış döneminin başlayacağını düşünen isimlerden bir de AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert. 1987’den bu yana inşaat sektöründe olduklarını söyleyen Sert, konut sektöründeki gelişmeler ve sorunlar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. “Son iki yılda yeni konut üretimi yapılmadı” diyen Sert, şunları söyledi: “Bağıra bağıra bir barınma krizi geliyor. Konutta ciddi bir arz sorunu yaşanıyor. Diğer yandan konut kredi faizlerinde bir indirim bekleniyor. Böyle bir indirim olunca satışlar artacak ve bekleyen fiyat artışları yapılacak. 6. aydan sonra konut fiyatında ciddi bir sıçrama bekliyorum. Arz sorunu kira piyasasını da etkileyeceği için kiralarda düşüş beklemek de zor.”



TABUT EVLER DÖNÜŞMELİ



Konut arzından ve erişiminde daha önemli sorunun deprem riski olduğunu söyleyen Sert, “İstanbul’da 600 bin çok riskli ev var. Konya’da durduk yere çöken bina gibi yüzlercesi de İstanbul’da. Zamanını bilmesek de bir deprem olacağını biliyoruz ve insanlar hala tabut binalarda yaşıyor. Ülkede bir an önce dönüşüm seferberliği ilan edilmeli. Kamu, yerel yönetim ve özel sektörün yanında vatandaş da elini taşın altına koymalı” dedi. Dönüşümü hızlandıran yasal düzenlemeler yapılsa da bunun kimi zaman sahada karşılık bulmadığına dikkat çeken Sert, “Uzlaşma ve ruhsat aşamasında ciddi zaman kayıpları yaşıyoruz. Mesele 1 kişi yüzünden 3 sene geciken işler var. Bu tip suistimallerin önüne geçilmeli. Dönüşümün beka sorunu olduğu unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

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5.5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Geçen yıl İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda 3 milyar TL yatırımla bir konut projesinin inşasına başladıklarını, bu yıl da yaklaşık 2.5 milyar TL’lik yeni yatırım planladıklarını belirten Haluk Sert şu bilgileri paylaştı: “Basın Ekspres projesinde Haziran 2026’da teslime başlayacağız. Şubatta 500 milyon TL yatırımla Uskumruköy’de 20 villa projesi, haziranda ise 350 milyon TL yatırımla Çubuklu’da 100 dairelik bir proje çıkıyoruz. Üçüncü projemiz 1.5 milyar TL yatırımla Riva’da, 186 villadan oluşacak.”