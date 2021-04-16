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Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı

16.04.2021 - 15:38
Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı | Konut Haberleri

Konut Fiyat Endeksi, şubat ayında aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 30,8 artışla 161,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2017=100), şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 161,8 seviyesinde gerçekleşti.

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Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 30,8, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,1 artış kaydetti. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, şubat ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,3, yüzde 2,1 ve yüzde 2,6 arttı. Endeks değerleri 2020'nin aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,9, yüzde 29,1 ve yüzde 32,3 yükseldi.


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