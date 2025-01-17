Konut Fiyat Endeksi arttı

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Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 158,5 oldu.

KFE, aralıkta yıllık yüzde 29,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 10,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, aralıkta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 2 ve İzmir'de yüzde 0,4 artış görüldü.

Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 34,4 ve İzmir'de yüzde 25,2 yükseldi.