İş GYO'dan 900 milyon liralık satın alma

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İş GYO, satın alma yaparak kiralama yöntemini seçti. Şirket, İş Kuleleri'nden 5.954 m2 kiralanabilir alanı bulunan 50 numaralı bağımsız bölümün 900 milyon TL bedelle satın alınmasına ve İş Bankası'na kiralanmasına karar verdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yönetim Kurulumuzun 27.11.2024 tarihli toplantısında; Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin mülkiyetinde olan ve İş Kuleleri Kompleksinde yer alan, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 81 pafta, 1420 ada 1 parselde kayıtlı, ticaret fonksiyonuna sahip, toplam 5.954 m2 kiralanabilir alanı bulunan 50 numaralı bağımsız bölümün KDV hariç 900.000.000 TL bedelle satın alınmasına ve bağımsız bölümdeki 5.892 m2'lik alanın aylık 4.124.400 TL + KDV bedelle T. İş Bankası A.Ş.'ye 1 yıllık süre ile kiralanmasına karar verilmiştir."