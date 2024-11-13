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İnşaat maliyetleri arttı

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#İnşaat#Maliyet#Bigpara
İnşaat maliyetleri arttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 10:07

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre inşaat maliyet endeksi yıllık %38,93 arttı, aylık %0,57 arttı.

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İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,57 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,77 arttı, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %31,56 arttı, işçilik endeksi %56,68 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK %40,59 ARTTI, AYLIK %0,78 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,78 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,14 arttı, işçilik endeksi %0,09 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %33,98 arttı, işçilik endeksi %55,69 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK %33,73 ARTTI, AYLIK %0,11 AZALDI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,38 azaldı, işçilik endeksi %0,50 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %24,50 arttı, işçilik endeksi %60,32 arttı.

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#İnşaat#Maliyet#Bigpara

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