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İngiltere konut fiyatlarında 14 yılın en sert yükselişi

19.05.2021 - 15:52
İngiltere konut fiyatlarında 14 yılın en sert yükselişi | Konut Haberleri

İngiltere’de 2021 yılının mart ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 10,2 arttı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofis verilerine göre, ülkede konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 10,2 artarak 2007'nin ağustos ayından bu yana en sert yükselişini kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofis (ONS) verilerine göre, ülkede konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 10,2 artarak 2007 yılının ağustos ayından bu yana en sert yükselişini kaydetti. Bir önceki ayda (şubat) ülkede konut fiyatları yüzde 9,2 artış göstermişti.

Konut fiyatları 2021 yılının mart ayında yıllık bazda Galler’de yüzde 11, İskoçya’da 10,6 ve Kuzey İrlanda’dae yüzde 6,0 artış kaydetti. İngiltere’nin başkenti Londra’da konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 3,7 artarak ülkede en düşük artışın kaydedildiği şehir oldu.
İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı mart ayında 24 bin artarak 256 bin sterline yükseldi.

ONS açıklamasında 2020 yılının ikinci yarısından itibaren ülkede konut fiyatlarında artışın görüldüğü, bu eğilimin mart ayında yıllık bazda yüzde 10,2 artışla devam ettiği kaydedildi.

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Açıklamada, “Salgın insanların konut ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmesine neden olmuş olabilir. Vergilendirmedeki düşüş, konut alanlar için toplamda fiyatları düşürürken, satıcıların fiyat yükseltmesine neden olmuş olabilir.” İfadelerine yer verildi.

Emlak şirketi Yopa’nın başekonomisti Mike Scott ise salgın kısıtlamaların kaldırılması, insanların konut ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmesi nedeniyle, konut fiyatlarının 2021 yılının geri kalanında da yüksek seyretmesini beklendiğini belirtti.

SON 28 YILIN EN YÜKSEK KONUT KREDİ BORÇLANMASI

Uzmanlara gören, İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin kademeli olarak gevşediği 2021 yılının bahar aylarında tüketicilerine konut talebinde ciddi artış yaşanıyor.

İngiliz konut kredi kuruluşu Nationwide’dan daha önce yapılan açıklamada, ülkede 2021 yılının mart ayında tüketicilerin aldığı toplam konut kredilerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 11,8 milyar sterlin artarak toplam 35,6 milyar sterline yükseldiği bildirilmişti.

Açıklamada, bunun aylık bazda 1993 yılından bu yana en yüksek konut kredi borçlanması olduğu belirtilmişti.

İngiliz hükümeti salgın süresince ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla emlak işlem vergisine muafiyet getirmişti. Son aylarda konut sektöründe talebi canlandıran bu vergi muafiyeti, 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar devam edecek. Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.


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