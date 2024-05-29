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Emlak Konut'tan 1.29 faizle konut kampanyası: Ev almak isteyenlere 4 farklı ödeme seçeneği

29.05.2024 - 11:11 | Son Güncelleme :
Emlak Konut'tan 1.29 faizle konut kampanyası: Ev almak isteyenlere 4 farklı ödeme seçeneği | Konut Haberleri

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyası ile ilgili bilgileri paylaştı. Erdem, yeni konut kampanyasıyla ev almak isteyen vatandaşlara yüzde 1.29 faizle 4 farklı ödeme koşulu sunulacağını ifade etti.

Burak Taşçı / Hürriyet.com.tr 

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, yeni konut kampanyası ile ilgili detayları açıkladı. Erdem Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşların ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyanın detaylarını paylaştı. 

Kampanya'nın birinci koşulunda peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağladıklarını belirten Erdem, "İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır." dedi. 

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Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'in açıklaması şu şekilde: 

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, 71 yıllık tarihimiz boyunca ülkemizin planlı kentleşmesine öncülük ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, milletimizin hak ettiği mutluluğu sunacak yaşam alanları inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz.

Emlak Konut olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzla, gayrimenkul sektörüne öncülük etmeye kararlıyız. Bu hedefe giden yolda insan odaklı yaşam alanları üretme vizyonumuzu Şeyh Edebali’nin dediği gibi "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla daha ileriye taşımanın gayretini gösteriyoruz. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz tamdır ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye’nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörü her zaman önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya devam edecektir. İnşaat ve gayrimenkul sektörü olarak, bu hedefe ulaşmak için gereken fedakârlıkları yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimiz, Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız da bu konuda bizlere olan desteklerini sürdürmektedir.

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2023 YILINDA REKOR ÖN SATIŞ GELİRİ 

Öncelikle son 1 yıl içerisindeki faaliyetlerimizi de sizlerle paylaşmak isterim. 2023 yılını 53 milyar 179 milyon TL rekor ön satış geliri ile başarıyla bitirdik. Yılsonu itibarıyla 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettik. Güçlü, alanında uzman ekibimizle, 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 adet şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla, şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, Emlak Konut ödeme sistemiyle sunduğumuz “Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek” kampanyamızı başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin destekleriyle düzenlediğimiz kampanyamız; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Denizli’nin yer aldığı birbirinden değerli 16 projemizi kapsamaktadır.

YÜZDE 1,29 FAİZLE KAMPANYA 

Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanyamızdan sizlere bahsetmek istiyorum.

Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz.

İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.

Üçüncü koşulumuzda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz.

Dördüncü ve son koşulumuzda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır.

Kampanyamızla ilgilenen, ev sahibi olmak ve geleceğine güvenli yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya satış ofislerimizi ziyaret edebilirler.

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