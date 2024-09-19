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Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi

19.09.2024 - 14:39
Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi | Konut Haberleri

Türkiye’nin lider gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO’nun gözde turizm merkezi Muğla Milas’ta arsa satışı karşılığı gelir paylaşım modeli ile gerçekleştirdiği ihale başarıyla tamamlandı. Düzenlenen ihaleye 23 firma katıldı. 1 milyar 100 milyon TL’ye tamamlanan ihaleyle Emlak Konut 462 milyon TL şirket payı toplam geliri elde edecek. Emlak Konut GYO gelişen vizyonuyla beraber daha güçlü Türkiye için çalışmaya ve istihdam sağlamaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne öncülük etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Emlak Konut GYO’nun gözde turizm merkezi Muğla Milas’ta gerçekleştirdiği ihale başarıyla tamamlandı. Meşelik Mahallesi'nde yer alan konut imarlı 17 bin 166 m² konut arsası ihalesine 23 firma katıldı. 1’inci oturumu 4 Eylül 2024’te, ikinci oturumu 16 Eylül’de yapılan ve 1 milyar 100 milyon TL’ye tamamlanan ihalede Emlak Konut, yüzde 42 oranında şirket payı gelir oranı ile 462 milyon TL geliri elde edecek. Emlak Konut, bu ihaleyle 2,19 çarpanına ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.

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İHALELEYE YOĞUN İLGİ ÜLKEMİZE VE EMLAK KONUT’A OLAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Yaptığı öncü çalışmalarla Türkiye ekonomisine ve sektöre ivme katmayı sürdüren Emlak Konut GYO’nun Muğla Milas’ta gerçekleştirdiği ihale, Emlak Konut’un ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne olan katkısını bir kez daha gösterdi.

Yatırımlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla devam edecek olan Emlak Konut GYO, bu güvene layık olmak için yıl sonuna kadar yeni ihaleler düzenlemeye devam edecek.

Proje; Milas Havalimanı, Yalıkavak, Bodrum, Çökertme ve pek çok önemli noktaya yakın konumuyla dikkat çekiyor.

İHALE DETAY BİLGİ:

  • İhaleyi kazanan firma: Baş Yapı İnş. Taah. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti.
    • Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.100.000.000 TL
  • Arsa Satışı Karşılığı Emlak Konut GYO Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 462.000.000 TL
  • Arsa Satışı Karşılığı Emlak Konut GYO Payı Gelir Oranı: % 42
  • İhalede Emlak Konut GYO 2,19 çarpanına ulaşmıştır.


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