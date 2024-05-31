Çinli emlak devine 576 milyon dolar ceza | Konut Haberleri

Çin'in Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), emlak devi Evergrande'a 576 milyon dolar para cezası verdi.

Hurryet.com.tr / Ekonomi Servisi

Pekin yönetimi, Çin'in en borçlu emlak devi Evergrande'nin hileli iş uygulamaları nedeniyle 576 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını söyledi.

Evergrande bir zamanlar Çin'in büyümesine katkıda bulunan konut sektöründeki en büyük emlak firmasıydı. Ancak giderek artan borçları, Çin'in emlak sektöründe uzun süren bir krizin simgesi haline geldi. Yıllardır alacaklılarına borcunu ödemekte zorlanan şirket, 2021'de temerrüde düştü.

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Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) Cuma günü yaptığı açıklamada, firmanın 2019 ile 2020 yılları arasında gelirini zamanından önce muhasebeleştirerek gelirini ve kârını hatalı bir şekilde artırdığını ve bunun sonucunda döviz piyasasında halka arz edilen tahvillerin hileli bir şekilde ihracına yol açtığını söyledi.

Kurul ayrıca firmanın planlandığı gibi düzenli raporları açıklamadığını ve vadesi gelen borçların gerektiği gibi ödenmediğini söyledi. CSRC ayrıca Hui Ka Yan olarak da bilinen Evergrande'nin kurucusu Xu Jiayin'e de 6,5 milyon dolar para cezası uygulayarak onu ömür boyu menkul kıymetler piyasasından men ettiğini söyledi.

Çin'in emlak sektöründeki çalkantılar, krizin dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki büyümeyi olumsuz etkilemesi nedeniyle Pekin'in yardım sağlaması konusunda artan bir baskı oluşturdu.

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