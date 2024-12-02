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Bakan Kurum'dan çölleşme ve erozyon mesajı

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#Murat Kurum#COP29#Çölleşme
Bakan Kurumdan çölleşme ve erozyon mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 15:57

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında kurulan Türkiye Pavilyonu'nun açılışını yaptı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen COP16'daki Türkiye Pavilyonu'nun açılışında, hem Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan çalışmaları aktarmak ve deneyimleri paylaşmak için COP16'ya katıldıklarını belirtti.

Kurum, "Burada dünyada çölleşme ve erozyonla mücadele eden ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek erozyonla gerek çölleşmeyle mücadele noktasında attığı adımları tüm dünyayla paylaşıyor olacağız." diye konuştu.

Bakan Kurum, daha sonra açılış kurdelesini kesti.

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#Murat Kurum#COP29#Çölleşme

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