Bakan Kurum: Konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlayacağız

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TOKİ’den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül- 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25’ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



TEMMUZ 2023 ÖNCESİ SATILAN EV VE İŞ YERLERİNİ KAPSAYACAK



TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

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KISMİ ÖDEMEYE DE İNDİRİM KOLAYLIĞI



Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

BAŞVURULAR BANKALAR ARACILIĞIYLA YAPILACAK



Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri 23 Eylül- 18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları ‘borcu yoktur’ belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor. İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.

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BELİRLENEN TARİHLER DIŞINDA İNDİRİM YAPILMAYACAK

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25’lik indirimden yararlanamayacak. Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.