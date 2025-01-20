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Bakan Kurum: Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı

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#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Ekonomi
Bakan Kurum: Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 11:10

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Malatya Bakırcılar Çarşısı paylaşımı geldi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda Emlak Konut tarafından yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı." ifadesini kullandı.

Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Burası tamamlandığında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis, 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak."

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#Murat Kurum#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı#Ekonomi

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