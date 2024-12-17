Bakan Kurum: 201 bin konutun teslimi gerçekleşecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 15-20 güne kadar 201 bin konutun tesliminin yapılmış olacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

“Şu anada kadar 19 bin 751’i Malatya’mızda merkez ve ilçelerde olmak üzere 155 bin konutumuzun teslimlerini Kahramanmaraş’ımızda yaptık.

Ocak ayında da sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yeni konutlarımızın teslimlerini Malatya’mızda gerçekleştireceğiz. Malatya’da bundan 15-20 gün sonra toplamda 201 bin konutun teslimini de gerçekleştirmiş olacağız.

Deprem bölgesinde şu ana kadar yapmış olduğumuz konut sayısı 391 bin 741’e ulaştı. Depremden hasar görmüş hak sahibi olmuş vatandaşlarımız için konut sayısı, iş yeri sayısı 392 bine gelmiş durumda.

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İnşa edilmesi gereken konutların, iş yerlerinin yüzde 93’ü bugün itibarıyla inşaatları başlamış durumdadır.

"2025 SONUNDA 452 BİN 983 KONUT VE İŞYERİNİ BİTİRECEĞİZ"

Malatya’mızda inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83’ünü tamamladık. Ocak 15 itibarıyla Malatya’mızda ihalesi yapılmamış hiçbir iş kalmayacak. 2024 yılı sonuna kadar 27 bin 400’ü Malatya’mızda olmak üzere iki ilimizde de 201 bin 688 konutumuzu teslim etmiş olacağız.

Hak sahibi vatandaşlarımızın yüzde 45’ini bu yıl sonu itibarıyla tamamlamış ve vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 2025 yılı sonuna geldiğimizde Malatya’mızda 80 bin 600 konut olmak üzere deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 konutumuzu, işyerimizi bitirmiş olacağız.