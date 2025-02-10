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Avrupakent GYO'dan Kirazlı'ya yatırım

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#Avrupakent GYO#Bağcılar#Kirazlı
Avrupakent GYOdan Kirazlıya yatırım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 07:10

Avrupakent GYO, 26 adet dükkanı kira geliri elde etmek amacıyla 980 milyon TL bedelle satın alacak.

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Avrupakent GYO, Avrupa Konutları Yenimahalle projesindeki 26 adet dükkanı kira geliri elde etmek amacıyla 980 milyon TL bedelle satın alacak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yönetim Kurulumuzun 07.02.2025 tarihli toplantısında, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetinde bulunan ve İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 07.02.2025 tarihli Değerleme Raporu ile KDV hariç toplam piyasa değeri 1.090.230.000TL olarak takdir edilen İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 3282 ada 8 nolu parsel üzerinde kayıtlı bulunan Avrupa Konutları Yenimahalle projesindeki 26 adet dükkanın Şirketimizin mevcut yatırım stratejisi kapsamında düzenli kira geliri elde etmek amacıyla toplu olarak yaklaşık %10 iskonto uygulanması suretiyle 980.000.000TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve bedelin peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir."

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#Avrupakent GYO#Bağcılar#Kirazlı

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