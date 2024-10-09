ABD'de mortgage faizleri yükseldi

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 4 Ekim ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 5,1 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 0,1, yeniden finansman başvuruları yüzde 9 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,14'ten yüzde 6,36'ya çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,51'den yüzde 5,71'e yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, geçen hafta açıklanan istihdam raporu gibi güçlü ekonomik verilerin ardından mortgage faizlerinin yükseldiğini belirterek, 30 yıl vadeli mortgage oranının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını kaydetti.

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Konut satın alma kararının sadece mortgage oranlarının seviyesinden etkilenmediğine dikkati çeken Fratantoni, stok eksikliğinin geçen yıl boyunca birçok potansiyel ev alıcısı için en büyük kısıt olduğunu anımsattı.

Fratantoni, artık ülke genelindeki birçok pazarda daha fazla konutun olduğunu ifade ederek, mortgage faiz oranlarının yakın tarihe kıyasla hala düşük olmasından dolayı, en azından bazı potansiyel konut alıcılarının bundan faydalandığını belirtti.