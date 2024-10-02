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ABD'de mortgage başvuruları azaldı

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#Abd#Mortgage#Konut
ABDde mortgage başvuruları azaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 17:26

ABD'de geçtiğimiz hafta mortgage (konut kredisi) başvuruları azalırken faizler de yükseldi.

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Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 27 Eylül ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları, geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 1,3 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1 artarken, yeniden finansman başvuruları yüzde 3 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,13'ten yüzde 6,14'e çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,47'den yüzde 5,51'e yükseldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, geçen hafta gelen verilerin enflasyon düşmeye devam ederken bile ekonominin hala sağlam bir hızda büyüdüğünü gösterdiğini anımsatarak, bunun sonucunda mortgage faiz oranlarının ılımlı bir şekilde arttığını belirtti.

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Daha fazla konut alıcısının pazara girdiğinin göründüğüne işaret eden Fratantoni, satın alma başvurularının hafta boyunca arttığını aktardı.

Fratantoni, hem yeni hem de mevcut konut stokunun bu yıl boyunca artış gösterdiğini belirterek, bunun konut satın almak isteyenlerin bakabileceği mülkeler olduğunu ve artık biraz daha düşük mortgage faiz oranlarıyla daha iyi bir satın alma gücünün sağlandığını gösterdiğini ifade etti.

 

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#Abd#Mortgage#Konut

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