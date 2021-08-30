ABD'de bekleyen konut satışlarında düşüş sürüyor | Konut Haberleri

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 0,4 artması yönündeydi. Son 2 aydır düşüş gösteren bekleyen konut satışları, haziranda aylık yüzde 2 azalmıştı. Satışlar, temmuzda yıllık bazda da yüzde 8,5'lik azalış kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 110,7 değerine geriledi.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş göstermeye devam etti.

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