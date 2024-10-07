Yerli propolis üreticisi kadın girişimciye ABD'de ödül

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2018 yılından bu yana çeşitli sektörlerde ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülleri, İş Kadınları ödülleri gibi birçok kategoride yarışma düzenleyen Acquisition International dergisinin, 2024 yılı sonuçları 21 Eylül'de açıklandı. Uluslararası düzenlenen büyük çaplı yarışmanın kazananlarından biri de Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı oldu. Samancı'ya, Küresel Mükemmeliyet Ödülleri kategorisinde, 2024 yılının ‘En İyi Doğal ve Organik Arı Ürünleri' üreticisi ödülü verildi.

“ARI GİBİ ÇALIŞIYORUZ”



Ödül sonrası açıklama yapan BEE&YOU Genel Müdürü ve Kurucusu Dr. Aslı Samancı, “2013 yılından bugüne dek gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve İnovasyon çalışmaları ile Anadolu propolisinin şifasını en doğal hali ile kovandan sofralarınıza ulaştırıyor, tüm dünyaya tanıtmak üzere arı gibi çalışıyoruz. Büyük emek verdiğimiz bu yolda, daha çok başarılara imza atacağımıza inancım sonsuz. Başladığımız bu yolculukta elde ettiğimiz başarı ve kazandığımız güven hem iş birliklerini hem de ödülleri beraberinde getiriyor. Türkiye'de arı ürünlerinin üretiminde, arıcılarımızı da destekleyen bir prensiple bu işe başlamış olmamız ise başarımızın altında yatan en büyük etkenlerden bir tanesi. Bu yolculuğa çıktığımız ilk günden itibaren mottomuz, ‘Arı varsa, hayat var. İnanıyoruz ki, her geçen gün dünya çapında ödüller almaya devam edeceğiz” dedi.