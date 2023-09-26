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Öğrenciler ekmek üretecek... Bakanlık destekliyor, 4 liradan satılacak

26.09.2023 - 18:53 | Son Güncelleme :
Öğrenciler ekmek üretecek... Bakanlık destekliyor, 4 liradan satılacak | Kobi Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın '81 İlde 81 Ekmek Fırını Projesi' çerçevesinde Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fırını hizmete girdi. İnegöl Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturulan fırın taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin ekmek ihtiyacıyla birlikte, yine İnegöl Belediyesi’nin un ve ekipman desteği ile somun ekmek üretimine de başladı. Okulda üretilen ekmekler 9 noktada 4 TL’den vatandaşa satışa sunulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında '81 İlde 81 Ekmek Fırını' projesini hayata geçirdi. Farklı şehirlerde uygulanmaya başlayan projenin İnegöl’de de Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde uygulamaya başlandı. Öğretmenler nezaretinde öğrencilerin hem eğitim alıp hem üretim yapacağı fırın, törenle ilçe protokolünün de katılımıyla açıldı. İlk ekmekler fırından çıkarak misafirlere ikram edildi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı bulunan okulda, İnegöl Belediyesi katkılarıyla ekmeklerin üretileceği fırın kuruldu. Bakanlık tarafından temin edilen makine ve ekipmanlarının verimli şekilde kullanılması için fırın alanının alt ve üst yapısı ile birlikte; makinalara elektrik hattı çekilmesi, kombinasyon panoların ve enerji panolarının hazırlanması, doğalgaz hattının projelendirilip çekilmesi, yangın kapıların takılması, pis ve temiz su hatlarının dışarıya aktarılması, baca sistemi yapılması ve inşaat işleri gibi konularda İnegöl Belediyesi tarafından 500 bin liralık yatırımla yapıldı.

Taşımalı sistemle eğitimini sürdüren ve öğle yemeklerini okullarında yiyen öğrencilere ekmek üretecek. Söz konusu okul fırını, İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine vatandaşlara da daha ucuz ekmek sunulması adına somun ekmek üretimine de başladı. Aynı zamanda İnegöl’ün yeni ekmek üretim merkezi olacak tesiste günlük bin adet somun ekmek ve 3 bin 100 adet roll ekmek üretilecek. Yıl sonuna kadar ise hedef günlük 5 bin adet somun, 15 bin adet roll ekmek üretmek. İnegöl Belediyesi bu noktada vatandaşa ucuz ve sağlıklı ekmeğin ulaşması adına öğrencilerin çalıştıracağı fırına un desteği sağlamaya da devam edecek.

Üretilen ekmekler İnegöl Yerel Esnaf Platformu (İYEP) iş birliğinde farklı marketler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Bu marketler; Süleymaniye Mahallesi İsra Market, Kemalpaşa Mahallesi Akan Market, Hamidiye Mahallesi Ekomar, Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi Yazıcı Market / Yafes Çiftçi, Mesudiye Mahallesi Tuba Market, Sinanbey Mahallesi Perşembe Pazarı Şen Gıda, Alanyurt Tuba Market ve Alanyurt Aytemur Market olarak belirlendi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak bizler de okulumuza ve öğrencilerimize destek olabilmek adına eksiklerin giderilmesi için desteklerde bulunduk. Okulumuzda zaten çok değerli çalışmalar yapılıyordu. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında okulumuz her gün bin 500 kişilik yemek üretimi gerçekleştirerek taşıma sistemle çalışan okullara dağıtıyordu. Ekmek üretiminde de 3 bin 100 adet roll ekmek üretiyorlar. Biz buna normal somun ekmek üretiminin de dahil edilmesini istemiştik. Bugün itibariyle ilk etapta bin adet ekmek üretimi başladı. Ekmeğin fiyatı 4 TL’den satışa sunulacak. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük 5 bin ekmek ve devamında 10 bin, 20 binleri bulmak mümkün. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


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