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Kalfa Türkiye genelinde yaygınlaşıyor

19.06.2023 - 14:34 | Son Güncelleme :
Kalfa Türkiye genelinde yaygınlaşıyor | Kobi Haberleri

Kalfa, Türkiye genelinde yaygınlaşma ve büyüme hedefleri doğrultusunda Kayseri’de ofis açtı.

Sistem Global Danışmanlık’ın spin-off şirketi, insan destekli dijital iş platformu Kalfa, Türkiye genelinde yaygınlaşma ve büyüme hedefleri doğrultusunda Kayseri’de ofis açtı. 

Mali müşavirlere zaman kazandıran, güncel regülasyonlar hakkında bilgiye erişimi kolaylaştıran ve tamamlayıcı servislerle mali müşavirlik ofislerinin gelirlerini artıran insan destekli dijital iş platformu Kalfa, Türkiye genelindeki operasyonlarını güçlendirecek ve şirketin büyümesine hız verecek adımlarına bir yenisini daha ekledi. Kayseri’de ofis açan şirket, stratejik büyümesinin operasyon üssü olarak devreye aldığı bu yeni ofis ile Kayseri’nin mali müşavirlik ve muhasebe sektöründe bölgenin örnek şehri olmasına öncülük edecek. 

Mali müşavirlik ofislerinin karşı karşıya kaldığı operasyonel yoğunluk, hızlı değişen regülasyonun doğru yorumlanması ve gelir artışı ihtiyacı gibi sorunlara çözüm sunmak amacıyla 70 kişilik bir ekiple faaliyet gösteren Kalfa, Kayseri ofisiyle birlikte mevcut istihdamını sene sonuna kadar iki katına çıkarmayı hedefliyor. 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kalfa Genel Müdürü Serdar Aytaç “2022’de Sistem Global Danışmanlık’ın 27 yıllık tecrübesini arkamıza alarak bir yıl önce çıktığımız bu yolda büyüme hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu adımları güçlendirmek ve daha fazla mali müşavire ulaşmak için devreye aldığımız Kayseri ofisimiz, Anadolu illerindeki operasyonlarımızın merkezi olarak faaliyet gösterecek. İstihdam kapasitemizi artıran bu yatırım, ekibimizin güçlenmesi için de yeni bir fırsat. Sene sonuna kadar mevcut çalışan sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Kayseri gerek gelişmiş sanayii alt yapısı gerekse Nevşehir gibi ülkemizin önemli turizm merkezlerine yakınlığıyla önemli bir KOBİ ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Kalfa’nın büyümesi hedefiyle alınan her aksiyonun, bu ekosisteme hizmet veren mali müşavirlik ofislerine katma değer sunacağına inanıyorum” dedi. 


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