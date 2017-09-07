KAP: TSPOR [ ] TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. TRANSFER GORUSMELERININ SONUCLANMA

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DOSYALAR:
TRANSFER GORUSMELERININ SONUCLANMASI / SONA ERMESI 2017-09-07
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 06.09.2017
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
TRANSFER GORUSMELERINE KONU FUTBOLCUNUN ADI-SOYADI TOMAS HUBOCAN
TRANSFER GORUSMELERINE KONU FUTBOLCUNUN KULUBU OLYMPIQUE DE MARSEILLE
GORUSME SONUCU ANLASMA SAGLANMISTIR.
SOZLESME TARIHI 07.09.2017
SOZLESME SURESI 1 YIL
SOZLESME BEDELI 1 YIL ICIN TOPLAM 250.000.-EUR
SOZLESMENIN ONEMLI SARTLARI 25.05.2018 TARIHINE KADAR 1.100.000.-EUR BEDELLE KESIN TRANSFER ONCELIK HAKKI
TRANSFER SEKLI KIRALAMA (RENTING FROM)
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
PROFESYONEL FUTBOLCU TOMAS HUBOCAN``IN GECICI TRANSFERI KONUSUNDA OLYMPIQUE DE MARSEILLE KULUBU ILE ANLASMA SAGLANMISTIR.
ANLASMAYA GORE;
OLYMPIQUE DE MARSEILLEKULUBUNE GECICI TRANSFER BEDELI OLARAK 250.000.-EUR ODENECEKTIR.
AYRICA, SIRKETIMIZ 25.05.2018 TARIHINE KADAR 1.100.000.-EUR BEDELLE, FUTBOLCUNUN KESIN TRANSFERI ICIN SATIN ALMA ONCELIK HAKKINA SAHIPTIR.
KAMUOYUNUN BILGISINE DUYURULUR.
SAYGILARIMIZLA,