KAP: TSPOR [ ] TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL ISLETMECILIGI TICARET A.S. TRANSFER GORUSMELERININ SONUCLANMA

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/628724 DOSYALAR: TRANSFER GORUSMELERININ SONUCLANMASI / SONA ERMESI 2017-09-07 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 06.09.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI TRANSFER GORUSMELERINE KONU FUTBOLCUNUN ADI-SOYADI TOMAS HUBOCAN TRANSFER GORUSMELERINE KONU FUTBOLCUNUN KULUBU OLYMPIQUE DE MARSEILLE GORUSME SONUCU ANLASMA SAGLANMISTIR. SOZLESME TARIHI 07.09.2017 SOZLESME SURESI 1 YIL SOZLESME BEDELI 1 YIL ICIN TOPLAM 250.000.-EUR SOZLESMENIN ONEMLI SARTLARI 25.05.2018 TARIHINE KADAR 1.100.000.-EUR BEDELLE KESIN TRANSFER ONCELIK HAKKI TRANSFER SEKLI KIRALAMA (RENTING FROM) ACIKLAMALAR ACIKLAMA PROFESYONEL FUTBOLCU TOMAS HUBOCAN``IN GECICI TRANSFERI KONUSUNDA OLYMPIQUE DE MARSEILLE KULUBU ILE ANLASMA SAGLANMISTIR. ANLASMAYA GORE; OLYMPIQUE DE MARSEILLEKULUBUNE GECICI TRANSFER BEDELI OLARAK 250.000.-EUR ODENECEKTIR. AYRICA, SIRKETIMIZ 25.05.2018 TARIHINE KADAR 1.100.000.-EUR BEDELLE, FUTBOLCUNUN KESIN TRANSFERI ICIN SATIN ALMA ONCELIK HAKKINA SAHIPTIR. KAMUOYUNUN BILGISINE DUYURULUR. SAYGILARIMIZLA,