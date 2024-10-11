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Zeytinyağı yerine gıdada kullanımı yasak boya satmışlar! İşte yeni sahtecilik listesi

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#Gıda#Taklit#Tağşiş
Zeytinyağı yerine gıdada kullanımı yasak boya satmışlar İşte yeni sahtecilik listesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:57

Gıdada taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yenileri eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapanları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık son yaptığı testlerde zeytinyağlarında gıdada kullanımına izin verilmeyen boyalar bulunduğunu duyurdu.

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Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Bugünkü testlerde zeytinyağları ele alındı ve zeytinyağı yerine gıdada kullanımına izin verilmeyen boyaların satıldığı anlaşıldı. Piliç sucukta baş eti, kekikte yabancı madde bulundu.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR

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Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

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SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

İŞTE BUGÜNKÜ LİSTE

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar

Zeytinyağı yerine gıdada kullanımı yasak boya satmışlar İşte yeni sahtecilik listesi

Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar

Zeytinyağı yerine gıdada kullanımı yasak boya satmışlar İşte yeni sahtecilik listesi

Zeytinyağı yerine gıdada kullanımı yasak boya satmışlar İşte yeni sahtecilik listesi

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#Gıda#Taklit#Tağşiş

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