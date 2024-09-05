Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı | Genel Haberler

Yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" dedi.
Üniversiteli gençleri ilgilendiren yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yurt yerleştirme sonuçlarının duyurulduğunu açıkladı. e-Devlet üzerinden kontroller sağlanacak.
Bakan Bak "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" dedi.
Bak "İlk aşamada, yüzde 88’lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık" ifadesini kullandı.