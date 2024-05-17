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Yurt dışından cep telefonu alanlar dikkat! İkinci cihaz için yeni düzenleme

17.05.2024 - 15:16 | Son Güncelleme :
Yurt dışından cep telefonu alanlar dikkat! İkinci cihaz için yeni düzenleme | Genel Haberler

Yurt dışından getirilen cep telefonları için uygulamada değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre, yolcunun kişisel eşya statüsündeki 1 adet cep telefonuna muafiyet uygulaması devam ederken, yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonları teslim edilmeyerek ve 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilecek.

Ticaret Bakanlığı, muafiyet fazlası yurda getirilen cep telefonlarının yurda girişinde vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla uygulamada değişikliğe gitti. Konuyla ilgili olarak Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada cep telefonunun, yabancı misyon mensupları hariç, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılması kaydıyla, üç takvim yılında 1 adet getirilebildiğine işaret edildi. Açıklamada bu cep telefonunun da yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabildiği vurgulandı.

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Açıklamada, yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesinin mümkün olmadığının altı çizildi. Ayrıca, "Kararın uygulanması esasında, yolcuların beraberindeki eşya statüsünde ve muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonunun gümrük vergilerinin 2 kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi, bu durumda, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonları getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılarak doğabilecek vergi kayıp ve kaçağın önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınarak, Bölge Müdürlüklerince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerektiği hususu talimatlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

 MUAFİYET FAZLASI CEP TELEFONU 3 AY GÜMRÜK AMBARINDA BEKLETİLECEK

Düzenlemeyle sadece yolcu beraberinde getirilen kişisel eşya statüsünde olan bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında değişiklik olmadığına vurgu yapılan açıklamada, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı bir şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının İMEİ kaydı yapılmamak suretiyle kullanımı engellenemediği için bu kapsamdaki telefonun maktu vergileri ödenerek teslimi uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bununla birlikte yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafından tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanunu’nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilmesi ve süre içerisinde yolcunun tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilmesi mümkün bulunmaktadır" bilgisi de paylaşıldı.


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