  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Yunan adalarına seferler başlıyor! İDO ücretleri açıkladı
‹ Önceki Haber Bakanı Kacır: Nihai hedefimiz tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye Bakanı Kacır: Nihai hedefimiz tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye

Yunan adalarına seferler başlıyor! İDO ücretleri açıkladı

08.02.2024 - 17:00 | Son Güncelleme :
Yunan adalarına seferler başlıyor! İDO ücretleri açıkladı | Genel Haberler

Kapıda vize uygulamasıyla birlikte Yunan adalarına yönelik olarak İDO seferlerini açıkladı. 6 Nisan 2024 tarihinde seferlerin başlaması bekleniyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilecek olan kapıda vize uygulaması öncesinde İDO sefer düzenlemelerini gerçekleştirdi.

İDO yaptığı açıklamada, Seferihisar ve Kuşadası'ndan Samos adasına 6 Nisan 2024 tarihinden itibaren sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Seferihisar-Samos arası aynı gün dönüş yapılması durumunda 35 euro, farklı gün ödnüş yapılması halinde 49 euro bilet ücreti alınacak.

Haberin Devamı

Kuşadası-Samos arasında ise aynı gün dönüş yapılırsa 41 euro, farklı günde dönüş yapılırsa 52 euro ücret alınacak.

SADECE YOLCU BULUNACAK

Samos adasına yapılacak seferlerde araçlı sefer gerçekleştirilmeyecek. Sadece yaya yolcularla sefer yapılacak.

SEFER GÜNLERİ DE DÜZENLENDİ

Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş, akşam dönüş olarak haftada 3 gün olacak. Ağustos'ta ise her gün sefer yapılacak.
Kuşadası-Samos seferleri de sabah gidiş, akşam dönüş olacak ve 15 Haziran'a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran'dan sonra her gün sefer düzenlenecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.012 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
998 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.