YouTube, ilk resmi alışveriş kanalını açıyor | Genel Haberler

YouTube, 30 Haziran'da Güney Kore'de canlı ticaret için ilk resmi alışveriş kanalını açıyor.

Yeni kanal Kore dilinde çalışacak ve 90 günlük bir proje olarak başlayacak. Yonhap ve diğer Kore medyası, kanalın ilk aşamada şirketlere canlı ticaret platformu sağlayacağını ve yaklaşık 30 markanın alışveriş içeriğini canlı yayınlamayı planladığını duyurdu.

Yonhap, YouTube'un herhangi bir ülkedeki ilk resmi alışveriş kanalı olduğunu bildirdi. Bir YouTube sözcüsü, ayrıntıya girmeden "Zaman zaman çeşitli YouTube Alışveriş özelliklerini deneyebiliriz" dedi.

YouTube'un reklam gelirinin TikTok gibi platformların harcamalarını ve rekabetini azaltan reklamverenlerden etkilenmesiyle, Google'ın Baş İşletme Sorumlusu Philipp Schindler Şubat ayında insanların sevdikleri içerik oluşturuculardan, markalardan ve içeriklerden alışveriş yapmasını kolaylaştırma konusunda çok fazla potansiyel olduğunu söyledi.

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