Yeşil pasaport rekabeti artırıyor

Haberin Devamı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeşil pasaport imkanıyla Türk ihracatçısının küresel rekabette gücünün artacağını belirterek, "İhracatçımızın fuar ve müşteri ziyaretlerini vizeden muaf pasaportla yapması, birçok Avrupa ülkesinin vize konusunda Türkiye'ye karşı üstü örtülü tavır içinde oldukları ortamda çözüm sunuyor." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı'nın açıklandığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda, bu yıl 8 bin 500 yeni ihracatçıya yeşil pasaport vermeyi, bilgilendirme faaliyetlerinde 30 bin kişinin katılmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Bu yıl 269 ticaret heyeti programı yapacaklarını, 85 alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceklerini belirten Bolat, "65 yurt içi fuara, 330 yurt dışı fuara, 1650 bireysel fuar katılımı destekleriyle ihracatçılarımızın yanında olacağız. 12 bin adet de pazara giriş belgesine yönelik yeni ve genç ihracatçılara destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haberin Devamı

Şekib Avdagiç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesinin pozitif sonuçlarını 2017'den bu yana aldıklarını belirterek, bu yıl 8 bin 500 ihracatçının daha hususi pasaport alacak olmasının daha çok birebir temas sayesinde ilave siparişlere yeşil ışık yakacağını ifade etti.

Yeşil pasaport imkanıyla Türk ihracatçısının küresel rekabette gücünün artacağına işaret eden Avdagiç, "Yeşil pasaport sürecine destekleri için Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a teşekkür ediyoruz. İhracatçımızın fuar ve müşteri ziyaretlerini vizeden muaf pasaportla yapması, birçok Avrupa ülkesinin vize konusunda Türkiye'ye karşı üstü örtülü tavır içinde oldukları ortamda çözüm sunuyor." diye konuştu.

Avdagiç, ihracatçılara daha fazla yeşil pasaport kontenjanı açılması için bazı meslek gruplarına verilen yeşil pasaport koşullarının yeniden düzenlenmesinin de yararlı olacağının altını çizdi.

İş dünyasının temel beklentisinin Avrupa'nın çelişkili ve teknik karşılığı olmayan vize tutumunu değiştirmesi olduğunu bildiren Avdagiç, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Yeşil pasaportu ihracatçımız için kalıcı çözüm olarak göremeyiz. Yeşil pasaport, sınırlı sayıda verilen ve belirli kriterleri taşıyan ihracatçıların ulaşabildiği bir pasaport. İş dünyamızın çok daha hızlı ve geniş kapsamlı olarak vizeyle buluşuyor olması lazım. Ticari fuarlara katılmak için bile vize almak zorlaşmışken, uzun bekleme süreleri ve yüksek ret sorunları ancak Avrupa'nın uyguladığı çifte standardın bitmesiyle sona erecektir."



"YEŞİL PASAPORT DESTEĞİNİN, VİZE SORUNUNUN AŞILMASINA CİDDİ KATKI SUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı" kapsamında ihracatçılara 8 bin 500 ilave yeşil pasaport verileceği açıklamasını iş dünyası adına memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Haberin Devamı

Özellikle Avrupa ülkeleriyle düzenledikleri ticari diplomasi etkinliklerinde sıklıkla gündeme getirdikleri en önemli sorunlardan birinin iş insanlarının yaşadığı vize problemi olduğunu aktaran Olpak, "Zira gerek ticari diplomasi gerekse ihracat için gereken en önemli unsurlardan biri de iş insanlarımızın yurt dışı seyahatlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleridir." açıklamasını yaptı.

Olpak, yurt dışındaki iş ve ekonomi forumlarından sektörel fuarlara, ticaret heyetlerinden müşteri ziyaretlerine kadar ihracatçıların büyük önem arz eden birçok etkinliğe vize sorunu yaşanmadan katılabilmelerinin son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

İhracatçıya yeşil pasaport verilmesinin özellikle Avrupa ile ticaret yapan ihracatçılar için önemli destek mekanizması olduğuna işaret eden Olpak, "Bu bağlamda 2025 yılında da 8 bin 500 iş insanına daha verilecek yeşil pasaport desteğinin, vize sorununun aşılmasına ciddi katkı sunacağını düşünüyoruz. Böylelikle mal ve hizmet ihracatımıza yönelik hedeflerimizi yakalamada, yeşil pasaporta sahip iş insanı sayısının artmasının önemli rol oynayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



"YENİ İŞBİRLİKLERİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASINA DA KATKI SAĞLAR"

Haberin Devamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise uluslararası alanda sağladığı ticari işbirlikleriyle Türkiye'nin küresel ölçekte temsil edilmesini ve işletmelerin yeni partner edinmesini sağlayan ihracatçıların yurt dışındaki hareket kabiliyetlerini artıracak her türlü adımı olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Tiryakioğlu, farklı ülkelerdeki şirketlerle işbirliğini sadece mal alım satım ilişkisi olarak görmemek gerektiğine dikkati çekerek, "Başta Avrupa olmak üzere batılı firmaların markalaşma ve ürünlerine pazarlama kanalları aracılığıyla marka değeri katma konusunda, bizimse üretim ve yeni pazarlara açılma konusunda öne çıkan güçlü yanlarımız var. Kurulan bağlantılar, ülkelerin sahip olduğu lojistik imkanların ve portföylerin paylaşılmasına, yeni işbirliklerinin önünün açılmasına da katkı sağlar." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin üç kıtanın merkezinde bir ülke olarak özellikle gıda ticaretinde önemli merkez olduğunu belirten Tiryakioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ve benzeri uygulamaların dolaylı etkilerinin 2024'te 12 milyar dolara ulaşan hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri ihracatımızı bu yıl 13 milyar dolara, gelecek yıllarda daha da yukarı taşıma hedefimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugüne kadar her türlü sorunun çözümünde gayret içerisinde olan Ticaret Bakanlığımıza, ihracatçılarımıza katkı sağlayan bu adımları için çok teşekkür ediyoruz."



"LOJİSTİK VE ULAŞIM İMKANLARINI İYİLEŞTİREN HER TÜRLÜ GELİŞMEDEN OLUMLU ETKİLENİYORUZ"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu da Güneydoğu bölgesinde faaliyetlerini yürüten iş insanları olarak, bölgenin üretim gücünü dünyaya anlatmak ve işletmeleri daha geniş kitleye yakından tanıtmak için sık sık seyahat ettiklerini ifade etti.

Kadooğlu, yurt dışındaki ziyaretler sırasında tanıştıkları ve firmalarla bir araya getirmek üzere davet ettikleri firma temsilcilerini ülkenin bilinen misafirperverliğiyle iyi ağırlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu temsilciler ülkelerine dönerken, iade-i ziyaret için davette bulunduklarında, yaşanan vize sorunları zaman zaman ihracatçılarımız için engele dönüşebiliyor. Bölgemiz, dünya nüfusunun önemli bölümüne ulaşma imkanlarına sahip özel konumda." yorumunu yaptı.

Sadece sınır komşu ülkelerin kentlerine değil, stratejik önemdeki ticari limanlara da yakınlık avantajlarının olduğunu aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2025 yılı için 4 milyar dolar hububat ihracat hedefi belirlendi. Geleceğe dönük hedeflerimizi belirlerken, lojistik ve ulaşım imkanlarını iyileştiren her türlü gelişmeden olumlu etkileniyoruz. İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı çerçevesinde Ticaret Bakanlığımızın 8 bin 500 yeni ihracatçıya yeşil pasaport tahsis edileceği duyurusu da bu anlamda bizleri memnun eden gelişme olmuştur. İlerleyen dönemde bu sayının artırılarak daha fazla işletmenin yararlanmasının önünün açılacağına inanıyoruz."