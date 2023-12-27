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Yeni asgari ücret ile kıdem tazminatı miktarları da arttı!

27.12.2023 - 20:22 | Son Güncelleme :
Yeni asgari ücret ile kıdem tazminatı miktarları da arttı! | Genel Haberler

Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatları artan brüt asgari ücret tutarıyla birlikte yükseliş yaşadı. Asgari ücrete gelen yüzde 49.11 oranında zamla birlikte 10 yıldır asgari ücretle çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 200 bin 21 lira oldu.

Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret tutarı açıklandı. Asgari ücret yüzde 49.11 oranında zamla liraya yükseldi.

Asgari ücretle birlikte brüt asgari ücrette de yükseliş yaşandı ve bu durum tüm asgari ücretli çalışanları ilgilendiriyor.

Belli şartları sağladıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanan ya da işten çıkarılan asgari ücretliler 2024 yılı itibarıyla yeni brüt asgari ücret tutarı üzerinden kıdem tazminatını hak edecek.

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10 yıldır asgari ücretli olarak çalışan birisi işten çıkarılması halinde 200 bin 21 lira kıdem tazminatı alabilecek. Kıdem tazminatının yanında varsa ihbar tazminatı, izin günleri ve ek ödemelerden kaynaklanan haklarını da talep edebilecek.

İŞÇİ KENDİ İSTEĞİYLE KIDEM TAZMİNATINI HANGİ ŞARTLARDA ALIR?

 Yaş hariç emeklilik şartlarını taşıyan sigortalıların;

⎯ Son işyerinde en az 1 yıl çalışmak,

⎯ 08.09.1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı bulunan çalışanlar için 15 yıl sigortalılık şartı ve 3600 prim gün sigortalık süresi olmak,

⎯ 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için, sigortalılık süresi göz önünde bulundurulmaksızın 7000 prim ödeme gün sayısı veya “4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi olmak,

⎯ 30.04.2008 tarihi ile 31.12.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için 4600 prim gün sigortalılık süresi olmak,

⎯ 01.01.2009 tarihi ile 31.12.2015 tarihleri arasında ilk sigortalılığı olan çalışanlar için 4600-5300 prim gün (her yıl için 100 gün eklenerek hesaplanıyor) sigortalılık süresi olmak,

⎯ 01.01.2016 tarihinden sonra ilk sigortalılığı bulunan çalışanlar için 5400 prim gün sigortalılık süresi olmak şartları sağlandığında “SGK’dan kıdem tazminatına esas yazı” alınarak işten ayrılmak mümkün.

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SGK’YA BAŞVURU YAPIP YAZI ALINMASI GEREKİYOR

İstifa ile kıdem tazminatını almak için şartların sağlandığına dair belge Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınarak işverene ibraz edilmesi gerekiyor. İşveren de şartların sağlandığını gördüğü için kıdem tazminatını vermek zorunda kalıyor.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr


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