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Yeni AirPods nasıl olacak? İşte detaylar...

18.09.2023 - 17:12 | Son Güncelleme :
Yeni AirPods nasıl olacak? İşte detaylar... | Genel Haberler

Apple'ın (AAPL) ikinci nesil AirPods Pro'su, birisiyle konuşmaya başladığınızda dinlediğiniz şeyin ses düzeyini otomatik olarak kısma yeteneği de dahil olmak üzere yeni dinleme modlarının kilidini açan büyük yazılım güncellemesini hayata geçirdi.

 Apple'ın (AAPL) ikinci nesil AirPods Pro'su, birisiyle konuşmaya başladığınızda dinlediğiniz şeyin ses düzeyini otomatik olarak kısma yeteneği de dahil olmak üzere yeni dinleme modlarının kilidini açan büyük yazılım güncellemesini hayata geçirdi. 

 Yazılım güncellemesine ek olarak şirket, ikinci nesil kulaklıklar için daha iyi toza, tere ve suya dayanıklı yeni bir USB-C şarj kutusunu da piyasaya sürüyor. Ancak USB-C kasası tek başına satın alınamıyor. Sadece 249 ABD dolarına yeni AirPods Pro satın alındığında kullanılabiliyor.

  Ancak iyi haber şu ki, Apple'ın yazılım güncellemeleri tüm ikinci nesil AirPods Pro'lar için mevcut ve genel dinleme deneyiminde büyük yükseltmeler sunuyor. 

 Yazılım iyileştirmeleri üç kategoriye ayrıldı: Konuşma Farkındalığı, Uyarlanabilir Ses ve Kişiselleştirilmiş Ses Düzeyi.

 https://finance.yahoo.com/news/ teknoloji editörü Daniel Howley'in haberine göre, üçü arasında Konuşma Farkındalığı, AirPods Pro'ya eklenen en iyi eklenti. Dinlenilen şeyin sesini otomatik olarak kısıyor ve konuşmaya başlandığında karşınızdaki insanların seslerini artırıyor. 

 Konuşma Farkındalığı, birkaç kelime konuştuğunuzda dinlediğiniz şeyin sesini anında azaltarak bunu tamamen ortadan kaldırır. Özelliğin ne kadar iyi çalıştığının hemen hemen şaşırtıcı olduğu belirtildi. 


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