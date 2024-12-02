Yemek ücretlerine ilişkin önemli gelişme... Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek ücretlerine ilişkin önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedelinin sadece nakit ödemelerle sınırlı olması ortadan kaldırıldı.

Yemek kartları yapılan düzenlemeyle kapsam içine alındı.

ASGARİ ÜCRET ŞARTI DEĞİŞTİRİLDİ

Yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin formülasyonla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak.

Eski madde:



"İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı"

Yeni madde:

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"İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı"