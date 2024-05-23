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Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü arttı

23.05.2024 - 10:14 | Son Güncelleme :
Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü arttı | Genel Haberler

Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü 1. çeyrekte %33,4 arttı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %19,9, daire sayısı %35,5 ve yüzölçüm %33,4 arttı.

Yapı ruhsatı verilen binaların daire sayısı ve yüzölçümü, I. Çeyrek 2024


Yapı ruhsatı istatistikleri, 2022-2024


TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %51,2'Sİ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2024 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 36,1 milyon m² iken; bunun 18,5 milyon m²'si konut, 10,0 milyon m²'si konut dışı ve 7,6 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı ruhsatına göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçüm payları, I. Çeyrek, 2022-2024

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI %64,6 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2024 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 23,3 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amaçlarına göre yüzölçümü payları, I. Çeyrek 2024


YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN BİNALARIN YÜZÖLÇÜMÜ %45,3 ARTTI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı %41,2, daire sayısı %38,5 ve yüzölçüm %45,3 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların daire sayısı ve yüzölçümü, I. Çeyrek 2024


Yapı kullanma izin belgesi istatistikleri, 2022-2024


TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN %54,3'Ü KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2024 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 36,7 milyon m² iken; bunun 19,9 milyon m²'si konut, 8,9 milyon m²'si konut dışı ve 7,9 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesine göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, I. Çeyrek, 2022-2024


EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI %68,5 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2024 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,2 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre yüzölçümü payları, I. Çeyrek 2024

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