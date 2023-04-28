Yapı Kredi alacaklarını sattı | Genel Haberler

Yapı Kredi Bankası, 905,8 milyon TL tahsili gecikmiş alacağını 233,1 milyon TL bedelle satılmasına karar verdi.

Yapı Kredi Bankası tahsil edemediği alacaklarını satma kararı aldı. Banka 905,8 milyon TL tahsili gecikmiş alacağını 233,1 milyon TL bedelle satılmasını kararlaştırdı.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.04.2023 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 28.02.2023 tarihi itibarıyla toplam 905.791.859,45 TL olan alacağın, Birikim Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ve İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 233.100.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir"

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