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Yabancılar hisse aldı

14.12.2023 - 15:02 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse aldı | Genel Haberler

Yurt dışında yerleşiklerin Borsa İstanbul'da hisse alımları sürdü.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'a olan ilgisi devam ediyor. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 8 Aralık haftasında 562,4 milyon dolar hisse alımı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, aynı hafta Devlet İç Borçlanma Senetleri (Kesin Alım) alımları 891,4 milyon dolar oldu.

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Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 3,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımları 5,0 milyon dolar olurken, DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 2,3 milyon dolar seviyesinde oluştu.

YABANCILARIN HİSSEİ 30.7 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 736,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 425,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 225,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 754,6 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 58,3 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Hurriyet.com.tr/Ekonomi Servisi


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