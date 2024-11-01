Vergi yüzsüzleri tek tek açıklandı... İşte o şirketler

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5 milyon TL’yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesi ile 1/6/2023 ile 31/5/2024 tarihleri arasında kesinleşen ve toplam tutarları 5 milyon TL’yi aşan tarhiyatlara ilişkin liste kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:



213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesiyle, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalarının açıklamasına Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetki kapsamında, 2024 yılında yapılacak açıklamaya ilişkin hususlar 564 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Buna göre;



- İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar nedeniyle kesinleşen ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezalar (I-A),

- 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve toplam tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan vergi ve cezalar (I-B) kodlu listeler ile açıklamaya alınmıştır.

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2024 yılına ilişkin açıklamalar, vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Ekim 2024 ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştır. 1 Kasım 2024 ila 15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Başkanlığımız internet sitesinde yapılacaktır.

Kesinleşen tarhiyatlar (I-A) listesindeki;

ü Mükellef sayısı 2.464’tür.

ü Bu mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2.045’i tüzel kişidir.

ü Bu mükelleflerin 299’u faal mükellef olup, toplam mükellef sayısının %12,1’ini oluşturmaktadır. Terk mükellef sayısı 2.165’tir.

ü Kesinleşen vergi ve cezaların toplamı 53,1 milyar TL’dir.

ü Bu tutarın 6,3 milyar TL faal mükelleflere (toplam içindeki oranı %11,9), bakiye 46,7 milyar TL ise terk mükelleflere aittir.

Borçlular (I-B) listesindeki;

ü Mükellef sayısı 36.806’dır.

ü Bu mükelleflerin 7.948'i gerçek kişi, 28.858'i tüzel kişidir.

ü Bu mükelleflerin 4.807’si faal mükellef olup, toplam mükellef sayısının %13,1’ini oluşturmaktadır. Terk mükellef sayısı 31.999’dur.

ü Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar TL’dir.

ü Faal mükelleflerin toplam borç tutarı 113,8 milyar TL olup, toplam borç içindeki oranı %12,4’tür. Terk mükelleflerin borç tutarı ise 801,1 milyar TL’dir.

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