Ünlü yapay zeka uygulaması çöktü | Genel Haberler

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, 40 dakika boyunca kesinti yaşadı. Open AI'den açıklama geldi.

Yapay zeka robotu ChatGPT'nin günün erken saatlerinde erişim sorunları yaşadığı açıklandı. Programı yapan şirket OpenAI ise yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’deki kesintinin giderildiğini söyledi.

ChatGPT’deki sorun yaklaşık 40 dakika boyunca sürdü. Bu süre zarfında programı kullanmaya çalışan kullanıcılar hata ekranı ile karşılaştı.

OpenAI, son sorunlara neyin sebep olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

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OpenAI’ye göre ChatGPT, tarihin en hızlı büyüyen uygulama olarak rekorlar kırdı. Program şu anda haftalık yaklaşık 100 milyon aktif kullanıcıya sahipken, Fortune 500 şirketlerinin yüzde 92′sinden fazlasının bu platformu kullandığı belirtildi.

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