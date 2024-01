Ünlü spekülatör açıkladı: Yatırımcısını sevindirecek mi? İşte Bitcoin'de 2024 yılında beklenen fiyatlar | Genel Haberler

2023'de yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan Bitcoin'de gözler 2024'e çevrildi. Bu yıl yatırımcısına yüzde 154 oranında kazandıran dijital para birimi için başta ünlü yatırımcı Mark Mobius olmak üzere bir çok uzman yükseliş bekliyor. İşte uzman isimlerden Bitcoin tahminleri...

Yılın en çok kazandıran yatırım aracı kripto para birimi Bitcoin oldu. Aslında Bitcoin 2023 yılını çalkantılı bir şekilde geçirdi. 2022 yılında iflas başvurusunda bulunan kripto borsası FTX'in CEO'su Sam Bankman-Fried, 2023 yılında kendisine yöneltilen 7 suçtan suçlu bulundu. Ayrıca bir diğer kripto borsası Binance'nin CEO'su Chanpeng Zao, ABD Hükümeti tarafından kesilen 4,3 milyar dolarlık cezayı kabul etti ve şirketin CEO'luğundan istifa etti. Tüm bu gelişmelere karşın Bitcoin 2023'ü yükselişle geçirerek yatırımcısını sevindirdi. Sektör, en büyük 2022 yılında sert düşen ve 2023 yılına 16 bin 547 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin, 2023'ün son gününde 42 bin 65 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bitcoin yatırımcısına 2023 yılında yüzde 154 oranında kazandırmış oldu.

BITCOIN'DEN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ



Uzmanlar 2024 yılında da Bitcoin'in yatırımcısını sevindireceği görüşünde. CNBC'e konuşan sektörün önde gelen isimleri, özellikle ABD'nin ilk Bitcoin EFT'sini (Bitcoin yatırım fonu) kabul edeceği beklentisi ile dijital paranın 2024'te yükseleceğini düşünüyor. Bu durum, yatırımcıların bir borsaya gidip Bitcoin fiyatını takip eden bir hisseyi satın alabilecekleri anlamına geliyor. Sektör bunun daha geniş bir yatırımcı yelpazesini, özellikle de büyük kurumsal yatırımcıları çekeceğini umuyor. Ayrıca 2024 yılında her 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin halving (yarılanma) olayı gerçekleşecek. Her dört yılda bir gerçekleşen yarılanma, Bitcoin’in blokzincir kodunda yazılı bir durum. Madencilerin bitcoin madenciliği karşılığında aldıkları ödüller her halving sonrası yarıya inmekte. Bu durum ise 21 milyon olan Bitcoin arzının korunmasını sağlıyor. Önceki halving dönemlerinden sonra Bitcoin fiyatlarında artışlar yaşanmıştı.

MOBIUS: 60 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

Tüm bu gelişmelerin ışığında 2024 için sıra dışı tahminler geliyor. Bunlardan biri de ünlü yatırımcı Mark Mobius'un tahmini. Mobius 2022'de Bitcoin'in 20 bin dolara gerileyeceğini doğru tahmin etmişti. Şimdi de Mobius ABD'nin ilk EFT'yi onaylayacağının beklentisi ile 2024'te 60 bin dolara ulaşabileceğini ifade ediyor.

Kripto madenciliği şirketi Bit Mining’in baş ekonomisti Youwei Yang, Bitcoin’in 2024 yılında 75 bin dolara ulaşabileceğine inanıyor. Yang, beklenen fiyat artışını Bitcoin ETF’sinin onaylanmasına bağlıyor. Yang'a göre bu onaylanma ile Bitcoin’e daha yüksek kurumsal yatırım yapılacak. Ayrıca bu yıl gerçekleşecek olan Bitcoin yarılanması da arzı kısıtlayarak fiyatların artmasını sağlayacak. Yang CNBC'ye, "Bitcoin’in 2024′te 25 bin ila 75 bin dolar, 2025′te ise 45 bin ila 130 bin dolar arasında işlem göreceğini tahmin ediyorum" dedi. Ancak Luna ve FTX gibi büyük kripto borsalarının çöküşlerini de hatırlatan Yang, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İŞTE DİĞER TAHMİNLER

EFT onayı ve halving ile fiyatların artmasını bekleyen diğer uzmanlardan biri ise CoinShare araştırma başkanı James Butterfill. Butterfill bu gelişmeler ışığında Bitcoin'in 80 bin dolara çıkabileceğini söylüyor. Kripto para borsası olan Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev ise, Bitcoin’in 2024′te 100 bin dolara ulaşabileceğine inanıyor. Finans kuruluşu Standard Chartered de Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşacağını tahmin edenler listesine dahil oluyor. Ancak 2024 yılı için en yüksek fiyat tahmininde bulunan kuruluş ise CoinFund. Firmanın yönetici ortağı Seth Ginns, Bitcoin'in 2024 yılında 500 bin dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini tahmin etmekte.

