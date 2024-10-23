Ünlü hamburger zincirinde E. coli salgını... Bir kişi öldü, dağıtım durduruldu

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McDonald's hisseleri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin şirketin quarter pounder burgerlerinin bazı eyaletlerde E. coli salgınıyla bağlantılı olduğunu ve hastalıkların çoğunun Colorado ve Nebraska'da görüldüğünü açıklamasının ardından Salı günü mesai sonrası işlemlerde yüzde 10'a varan oranda değer kaybetti.

Yahoo Finance'da yer alan habere göre, CDC web sitesinde "Bu hızlı ilerleyen bir salgın soruşturmasıdır" diye yazdı. Açıklamanın devamında "Hasta insanların çoğu McDonald's'tan Quarter Pounder hamburger yediklerini bildiriyor ve araştırmacılar hangi gıda bileşeninin kontamine olduğunu doğrulamak için hızla çalışıyor" denildi.

CDC, McDonald's'ın hastalığın kaynağı doğrulanana kadar bazı eyaletlerde taze dilimlenmiş soğan ve çeyrek kiloluk dana köftesi kullanmayı bıraktığını söyledi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

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Ajans, salgın nedeniyle bir kişinin öldüğünü ve 10 eyalette 10 hastaneye yatışın rapor edildiğini söyledi.

DAĞITIM DURDURULDU

McDonald's'ın Salı akşamı web sitesinde paylaştığı dahili bir notta, McDonald's'ın Kuzey Amerika tedarik zinciri şefi Cesar Piña, şirketin "hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçtiğini" söyledi ve soruşturmadan elde edilen ilk bulguların "hastalıkların bir alt kümesinin Quarter Pounder'da kullanılan ve üç dağıtım merkezine hizmet veren tek bir tedarikçi tarafından tedarik edilen şerit soğanlarla bağlantılı olabileceğini gösterdiğini" belirtti.

Piña "Sonuç olarak ve güvenlik protokollerimiz doğrultusunda, tüm yerel restoranlara bu ürünü tedariklerinden çıkarmaları talimatı verildi ve tüm dilimlenmiş soğanların dağıtımını durdurduk" ifadesini kullandı.