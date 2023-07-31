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Ultra düşük faiz politikası uygunsuz. Peki ne yapmalı? Stratejist açıkladı

31.07.2023 - 16:14 | Son Güncelleme :
Ultra düşük faiz politikası uygunsuz. Peki ne yapmalı? Stratejist açıkladı | Genel Haberler

Bir stratejiste göre, ülkenin mevcut ultra düşük faiz oranı politikası rejimi ekonomi için uygunsuz ve çok zararlı" olduğundan, Japonya'nın "yeni normale" bir an önce geçmesi gerekiyor.

 Bir stratejiste göre, ülkenin mevcut ultra düşük faiz oranı politikası rejimi ekonomi için uygunsuz ve çok zararlı" olduğundan, Japonya'nın "yeni normale" bir an önce geçmesi gerekiyor.

 Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, enflasyonu dizginlemek için oranları agresif bir şekilde yükseltti, ancak Japonya, politika faiz oranını 2016'dan bu yana - yüzde 0,1'de tuttu.

 TD Epoch küresel yatırım stratejisti Kevin Hebner, "BOJ ne kadar çabuk “daha normal bir yapıya geçer ve tahvil piyasalarının, hisse senedi piyasalarının yapması gerekeni yapmasına izin verirse” finansal piyasalar için o kadar iyi olur." dedi.

 Japonya Merkez Bankası, aşırı düşük faiz oranlarını değiştirmedi, ancak getiri eğrisi kontrolünü gevşeterek finansal piyasaları şok etti. Merkez bankası, sabit oranlı işlemlerde 10 yıllık Japon devlet tahvillerini önceki yüzde 0,5 yerine yüzde 1,0'dan almayı teklif edeceğini bildirdi. 

 Bu, toleransını etkili bir şekilde 50 baz puan daha genişletiyor ve BOJ'un 10 yıllık verimin %1.0'a kadar yükselmesine izin vereceğinin sinyalini veriyor.

 Hebner, "Bir süredir uyguladıkları politika türü, 90'ların ortalarında, 90'ların sonlarında mantıklıydı" dedi.


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