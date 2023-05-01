Ücretsiz doğal gazda detaylar belli oldu | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutlarda ’ücretsiz gaz müjdesi’ Resmi Gazetede yayımlandı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 metre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

EPDK BAŞKANI YILMAZ: BEDAVA DOĞAL GAZDA TEREDDÜT OLMASIN

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

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