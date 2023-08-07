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UBS Group'tan istihdam planı

07.08.2023 - 12:39 | Son Güncelleme :
UBS Group'tan istihdam planı | Genel Haberler

UBS Group AG, ilk büyük istihdam azaltımının bir parçası olarak çıkarma planını değerlendiriyor.

 UBS Group AG, Credit Suisse Group'un Asya-Pasifik'teki yatırım bankacılarının yaklaşık üçte ikisini, İsviçreli iki kredi kuruluşunun birleşmesinin ardından bölgedeki ilk büyük istihdam azaltımının bir parçası olarak çıkarma planını değerlendiriyor.

 Kaynaklar, bunun önümüzdeki birkaç ay içinde Asya'daki küresel bankacılık bölümünde yaklaşık 200 işe mal olacağını bildirdi. Kaynaklardan biri, Zürih merkezli bankanın kesintilerle ilgili ayrıntılar vermeden dahili olarak küresel liderlik değişikliklerini açıklayabileceğini belirtti.

 Kaynaklar, UBS'nin hala Asya'da 100'den fazla Credit Suisse yatırım bankacısını elinde tutmak istediğini ve bunların çoğunun Hong Kong dışındaki pazarlara odaklandığını bildirdi. Bir kaynak, Credit Suisse'in Çin'deki yerel menkul kıymetler girişiminin personel sayısının son turdan büyük ölçüde etkilenmediğini, çünkü şirketin hisselerini yeni bir alıcıya satma sürecinde olduğunu kaydetti.


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