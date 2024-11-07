TUSAŞ'dan SSB mesajı: Gücümüzü birlikte tüm dünyaya gösteriyoruz

Haberin Devamı

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, TUSAŞ'ta üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ, genel amaçlı helikopter GÖKBEY, insansız hava aracı AKINCI, milli muharip uçak KAAN'ın görüntüleri eşliğinde SSB'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı. Paylaşımda, "Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı Savunma Sanayii Başkanlığımızın 39'uncu yılı kutlu olsun. Milli teknolojilerimizle geleceğe hızla ilerliyor gücümüzü birlikte tüm dünyaya gösteriyoruz" ifadeleri kullanıldı.