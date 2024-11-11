TUSAŞ ve Baykar isimlerini havacılık devleri arasına yazdırdı

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Türkiye'nin milli hava aracı üreticileri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık sanayisi şirketi arasında yer aldı.

Havacılık sektörüne yönelik global yayın organı FlightGlobal adına Counterpoint Market Intelligence tarafından yapılan derlemede 2023 faaliyetleri doğrultusunda sektörün en büyük 100 şirketine yer verildi.

Listenin hazırlanmasında kullanılan bilgiler şirketlerin yıllık raporlarından ve kamuya açık belgelerden derlendi.

Kovid-19 salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri olan sivil havacılıkta önemli bir geri dönüş yaşanırken, bu alanın en büyük aktörleri Boeing ve Airbus listenin zirvesindeki yerlerini geri aldı.

Boeing 77 milyar 794 milyon dolar satış rakamıyla listede ilk sıraya yerleşti. Boeing'i 70 milyar 829 milyon dolarla Airbus izledi.

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Savunma sanayisine yönelik havacılık çözümleri ağırlıkta olan RTX 68 milyar 920 milyon, Lockheed Martin 67 milyar 571 milyon, Northrop Grumman 39 milyar 290 milyon dolar satış rakamlarıyla Boeing ve Airbus'ı takip etti.

Listede GE Aerospace 31 milyar 770 milyon dolar ile 6, Safran 25 milyar 107 milyon dolar ile 7, L3Harris 19 milyar 419 milyon dolar ile 8, Leonardo 16 milyar 549 milyon dolar ile 9, BAE Systems 14 milyar 757 milyon dolar ile 10. sırada yer aldı.

Sektördeki önemli aktörlerden Rolls-Royce 14 milyar 210 milyon dolar ile 11, Bombardier 8 milyar 46 milyon dolar ile 16, Thales 5 milyar 777 milyon 21, SpaceX 4 milyar 543 milyon dolar ile 28. olarak dikkati çekti.



TÜRK ŞİRKETLERİNİN BAŞARISININ KAYNAĞI

2023 yılına ait en büyük 100 havacılık şirketi listesinde Türkiye'den iki şirket yer aldı.

TUSAŞ 38. sırada yer alırken, listeye ilk kez giren Baykar ise 49. basamakta kendine yer buldu.

ANKA, AKSUNGUR, ATAK, T70, HÜRKUŞ, GÖKBEY gibi platformları yurt içindeki ve dışındaki kullanıcıların kullanımına sunan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi hava platformlarını geliştirmeyi sürdürüyor. TUSAŞ, 2023'teki 2 milyar 674 milyon dolar satış rakamıyla havacılık sanayisindeki ilk 50 şirket arasında yer alma başarısına ulaştı.

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TUSAŞ’ın AR-GE yatırımları ve yüksek teknolojili çözümleri şirketin rekabet gücünü artırırken, dost ülkelere yapılan ihracatlar, sivil havacılık şirketlerine yapılan yapısal ürün teslimatları şirketin gelirlerini ve dünya çapındaki yerini güçlendirdi.

Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış rakamıyla listeye güçlü bir giriş yaptı. Bayraktar TB2 ile en fazla ülkeye ihraç edilen silahlı insansız hava aracı ünvanına sahip olan Baykar, 2023'te bu başarıya Bayraktar AKINCI TİHA'yı da ekledi. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat şampiyonu oldu.

Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar'ın, halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5’i ihracata yönelik olarak yapıldı. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI için 35 ülkeyle ihracat anlaşması yapan Baykar, bu gelirlerle Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA platformlarını geliştiriyor.