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Türkşeker fabrikaları personel alıyor

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#Türkşeker#Big Para#Şeker
Türkşeker fabrikaları personel alıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 10:29

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak.

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Türkşeker'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.​​​

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#Türkşeker#Big Para#Şeker

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