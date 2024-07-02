Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artıyor | Genel Haberler

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistikleri kapsamında Türkiye’nin 2023 yılının ilk çeyreğine göre yıllıklandırılmış ihracatı, küresel ihracattaki payı içerisinde 0,05 puanlık artış ile yüzde 1,082 seviyesine yükseldi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistikleri yayınlandı. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistikleri değerlendirildi.



Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:



“2024 yılı ilk çeyreğinde, dünya ihracatı yüzde 0,6 oranında düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olur iken, ülkemizin ihracatı yüzde 3,6 oranında artış ile 63 milyar 603 milyon dolar olmuştur.



Yıllıklandırılmış olarak bakıldığında ise dünya ihracatı yüzde 4,2 oranında düşüşle 23 trilyon 808 milyar dolar olurken, ülkemiz ihracatı % 0,8 oranında artışla 257,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.



Küresel ihracattaki düşüşe rağmen ihracatımızdaki artışlar devam etmiştir. Bu kapsamda yıllıklandırılmış ihracatımızın küresel ihracattan aldığı paydaki artış eğilimi 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiş ve 2023 yılının ilk çeyreğine göre 0,05 puanlık artış ile yüzde 1,082 seviyesine yükselmiştir.

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Ticaret Bakanlığı olarak, katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.



Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz”.

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