Türkiye yeni İHA modelleri ile küresel savunma sanayisine damga vuruyor

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BMS Savunma Teknolojileri AŞ (BMS Savunma), Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen üreticileri BAYKAR ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) arkasından 2024 yılı İnsansız Hava Araçları Ürün Grubu İhracat Üçüncüsü ödülünü kazandı.

Şirket ödülünü Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği işbirliğinde Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’25 etkinliğinde aldı.

Bu başarıyı getiren İHA'lardan AYBARS-2, benzin motoruyla çalışan, 7-8 saat havada kalabilen, 100 kilometre yarıçap menzilde görev yapabilen sabit kanatlı hava aracı olarak geliştirildi.

ORHUN ve GÖKTUĞ, minimum 3 saat havada kalabilen, 50 kilometre yarıçap menzilinde görev icra eden elektrikli İHA'lar olarak kullanıcılara sunuluyor.

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BORAN-2 ise 4 adet 81 milimetre havan mühimmatı taşıyabilen ve 7-8 kilometre mesafeye bırakabilen sınıfındaki en etkili saldırı dronlarından biri olarak görev yapıyor.

GELİRİN YÜZDE 80'DEN FAZLASI İHRACAT

Yurtdışı Operasyonlar ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Çilingir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada İHA'lara yoğun bir ilgi bulunduğunu, savunma ve havacılık sanayisindeki yeteneklerini kullanarak bu ilgiyi ihracata dönüştürmek için farklı coğrafyalarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Çilingir, şöyle konuştu:

"BMS Savunma olarak 2024 yılında Afrika'da 2, Asya'da 2 olmak üzere toplam 4 ülkeye teslimatlar gerçekleştirdik, Asya-Pasifik bölgesinde bir ülke ile kamikaze dron satış sözleşmesi imzaladık. Toplamda 10 ülkeye ihracat yaparak global pazar payımızı daha da genişlettik.

Bu ihracatlar kapsamında yalnızca İHA teslimatları yapmadık, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına özel entegre sistemler oluşturarak yazılımı tamamen BMS'ye ait ve yerlilik oranı yüzde 60’ın üzerinde olan İHA'larımızın etkinliğini arttırdık."

Gelirlerinin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde ettiklerine dikkati çeken Çilingir, "Tamamen ihracat odaklı bir şirket konumundayız. Müşteriye özel tasarlanan ve özelleştirilebilir çözümler sunan bir İHA üreticisi olarak sektörde fark yaratıyoruz. Her bir müşterimize ihtiyaçlarına uygun konfigüre edilmiş sistemler önererek, müşteriye özel ürünlerle pazar çeşitliliğini artırıyoruz." dedi.

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YENİ FABRİKAYA TAŞINACAK, İHRACATA YENİ ÜLKELER EKLEYECEK

BMS Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Işık da 2025 yılında faaliyetlerinin ihracat odaklı olarak süreceğini söyledi.

Sözleşme imzaladıkları 11. ülkeye teslimatı 2025'in ikinci çeyreğinde yapacaklarını bildiren Işık, bu yıl ihracat yaptıkları ülke sayısını 15'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Işık, şunları kaydetti:

"Şu an iki farklı Afrika ülkesiyle yeni ihracatlar için görüşmelerimiz devam ediyor. İhracat çalışmaları yanında üretim kapasitemizi artırmaya yönelik de çabalarımız var. 2025'in ikinci çeyreğinde İvedik bölgesinde yeni fabrikamıza taşınmayı planlıyoruz. Bu sayede merkez ofisimiz ve üretim tesislerimizi tek çatı altında birleştirerek operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz.

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BMS Savunma olarak, yenilikçi teknolojilerimiz ve özelleştirilebilir çözümlerimizle savunma sanayisinde büyümeyi ve Türkiye'yi global arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz.