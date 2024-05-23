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Türkiye turistik gecelemede ilk 5’te

23.05.2024 - 09:33 | Son Güncelleme :
Türkiye turistik gecelemede ilk 5’te | Genel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yerli ve yabancıların konaklama tesislerindeki geceleme sayısı bakımından Antalya birinci, İstanbul ikinci, Muğla ise üçüncü sırada yer alıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), 2023 yılı Türkiye turizmindeki yerli ve yabancı turistlerin konaklama tesislerindeki geceleme sayılarına ilişkin rapor hazırladı. Rapora göre, 130 milyon 592 bini yabancı, 72 milyon 595 bini yerli vatandaşlar olmak üzere 2023 yılında konaklama tesislerindeki geceleme sayısı 203 milyon 187 bin 958 oldu. Türkiye konaklama tesislerindeki geceleme sayıları bakımından İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya’nın ardından beşinci sırada.

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Antalya 81 milyon 577 bini yabancı, 12 milyon 453 bini yerli toplam 94 milyon 30 bin geceleme sayısıyla  Türkiye’de açık ara tüm illere fark attı. Kanarya Adaları’nın ardından dünyada en çok geceleme Antalya’da oldu. İstanbul, 22.3 milyonu yabancı, 7.3 milyonu yerli toplam 29 milyon 748 bin gecelemeyle ikinci sırada yer aldı. Muğla  ise 10.8 milyon yabancı, 5.4 milyon yerli toplam 16 milyon 217 bin gecelemeyle üçüncü oldu.

 


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