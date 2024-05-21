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Türkiye seyahat endeksinde 8 basamak birden yükseldi

21.05.2024 - 14:26 | Son Güncelleme :
Türkiye seyahat endeksinde 8 basamak birden yükseldi | Genel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2023 yılı seyahat ve turizm gelişmişlik endeksinde Türkiye'nin 8 basamak yükselerek 29'uncu sıraya yerleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Turizmde rekorlara imza atan Türkiye'nin dünya seyahat ve turizm hareketliliğindeki büyümesi Dünya Ekonomik Forumu'nun seyahat ve turizm gelişmişlik endeksi 2023 sonuçlarıyla tescillendi. Dünyanın en ünlü iş insanları ile politikacılarını bir araya getiren forumun 2 yılda bir yayımladığı endeks sonuçlarına göre sıralamada 8 basamak birden yükselen Türkiye, 119 ülke arasında 29'uncu oldu. Türkiye'nin 4,39 olan endeks puanı dünya ortalamasından yüzde 10,6 daha yüksek olurken Avrupa'nın 4,26 olan ortalamasının ise yüzde 3 üzerinde yer aldı. Bu yükseliş ile Türkiye hem dünyanın hem de Avrupa'nın en iyi gelişen ülkeleri arasında öne çıktı. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınması ile rekabet gücüne katkıda bulunan endeksteki bu yükseliş, Türkiye'nin uluslararası rekabetteki büyümesi ile sürdürülebilir turizm politikalarının olumlu sonuçlarını da ortaya koymuş oldu" denildi.

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'TURİZMİ EN FAZLA ÖNCELİKLENDİREN 2'NCİ ÜLKE TÜRKİYE'

Endekse göre; Türkiye'nin seyahat ile seyahat ve turizm önceliklendirilmesi göstergesinde yüzde 14 ilerleme kaydederek 18 sıra birden yükseldiği ve dünyanın 2'nci ülkesi olduğu belirtilerek, "Türkiye hava yolu taşımacılığı altyapısında da önemli bir gelişme gösterirken endeksin bu göstergesinde 10 sıra birden yükseldi ve dünyada ilk 10 ülke arasına girmeyi başararak 8'inci sırada yer aldı. Raporun kültürel varlıklar göstergesinde 13'üncü sıradaki konumunu korumayı başaran Türkiye, eğlence dışı alanlarda 7 basamak yükselerek 16'ncı sıraya ulaştı. Doğal kaynaklar kriterinde ise 24 sıra birden yükseliş yaşanırken endeksin bu kategorisinde Türkiye 32'nci oldu. Endekste fiyat rekabetçiliği, turist hizmetleri ve altyapısı, emniyet ve güvenlik, insan kaynakları ve iş gücü piyasası, talep sürdürülebilirliği ile iş ortamı Türkiye'nin gelişime açık göstergeler olarak raporlandı" ifadelerine yer verildi.


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