Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 2024'te 55 milyon ihtiyaç sahibine yardım

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Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi veren TDV Genel Müdürü İzani Turan, bu dönemde 1 milyon 254 bin 457 kişiden bağış aldıklarını belirtti.

Bu bağışlarla 2024'te 55 milyon 171 bin 42 kişiye yardım yaptıklarını kaydeden Turan, vakfa gönderilen zekat bağışlarını şeffaf ve güvenilir şekilde 149 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Turan, zekat hesaplama uygulaması ve "zekat.tdv.org" adresinden zekat bağışlarının hesaplanıp online olarak bağış yapılabildiğini hatırlatarak, 2024'te 146 bin 132 kişiden zekat bağışı aldıklarını vurguladı.

Bağışçıların desteğiyle yardıma ihtiyacı olanlara ulaştıklarına dikkati çeken Turan, vakfın hayırseverlerine teşekkür etti.