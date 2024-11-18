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Türkiye bir yat limanı daha kazanıyor! Bakan Uraloğlu: Sona yaklaşıldı

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#Yat Limanı#Abdulkadir Uraloğlu#Big Para
Türkiye bir yat limanı daha kazanıyor Bakan Uraloğlu: Sona yaklaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 13:47

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı’nda yapım çalışmalarında sona yaklaştıklarını bildirdi. Gazipaşa Yat Limanı’nı 208 yat kapasiteli inşa ettiklerini belirten Baka1603420n Uraloğlu, “Devletimizin kasasından tek bir kuruş çıkmadan yapılan limanımız sayesinde devletimizin kasasına her yıl 1 milyon liranın üzerinde bir kira geliri de sağlamış olacağız.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı hakkında açıklamalarda bulundu. Son yıllarda deniz turizminde yaşanan artışın yat turizmine olan ilgiyi arttırdığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin yat turizminde dünyada önemli bir noktada olduğunu söyledi. Bu kapsamda Türkiye’nin yat turizminde en önemli kentlerinden biri olan Antalya’yı daha da ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Gazipaşa Yat Limanı’nda yapım çalışmalarımızda sona yaklaştık. Limanımız Antalyamızın turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak.” dedi. 

GAZİPAŞA YAT LİMANI 208 YAT KAPASİTELİ İNŞA EDİLDİ

Bakanlık olarak Antalya’da yat turizmine yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Antalya’da Bakanlık olarak Alanya Yat Limanı ve Kaş Yat Limanı gibi önemli eserleri hayata geçirdik. Yat turizmine yönelik artan talepleri ve ilgiliyi de göz önünde bulundurarak yeni bir yat limanı çalışmalarına da başlamıştık. Bu çalışmalarımız sonucunda Antalyamıza yeni bir yat limanı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alanya’da toplam 208 yat kapasiteli inşa ettiğimiz Gazipaşa Yat Limanı ile bölge yat turizmi potansiyelinden maksimum düzeyde faydalanacak. Antalya’da bakanlık olarak yapımını devam ettirdiğimiz bir diğer yat limanı projesi olan 600 yat kapasiteli Demre Yat Limanı’nda da çalışmalarımız devam ediyor. Antalyamızın yat turizminden aldığı payı en tepeye çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

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Türkiye bir yat limanı daha kazanıyor Bakan Uraloğlu: Sona yaklaşıldı

HER YIL 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KİRA GETİRİSİ SAĞLAYACAK

Gazipaşa Yat Limanı’nı Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yaptıklarını ve bu sayede devletin kasasından tek bir kuruş çıkmadan Türkiye’nin yeni bir eser kazandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Limanımız sayesinde her yıl devletimizin kasasına 1 milyon liranın üzerinde bir kira geliri de sağlamış olacağız.” dedi.

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#Yat Limanı#Abdulkadir Uraloğlu#Big Para

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